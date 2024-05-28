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Военная операция на Украине ,  
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Путин увидел замысел Запада в непопулярных решениях властей Украины

Путин: Запад решил переложить на Киев ответственность за непопулярные решения
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Запад планирует возложить на нынешние власти Украины ответственность за все непопулярные решения, а затем заменить руководство страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам в Ташкенте по итогам визита в Узбекистан.

По его словам постоянно продлеваемые нормы о военном положении на Украине и, как следствие, невозможность провести там выборы никак не связаны с конституцией.

«Может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины — они находятся за океаном — заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть [в Киеве] бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятие еще одного решения по дальнейшему понижению призывного возраста», — предположил Путин.

Он уточнил, что имеет в виду, например, решение о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, «следующий этап может быть 23 или сразу 18 лет».

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Фото:Attila Husejnow / Global Look Press / Keystone Press Agency

Российские президент предполагает, что затем, после принятия таких решений, нынешнюю администрацию Киева «заменят на людей, на плечах которых не будет ответственности за непопулярные в народе решения».

«Если задумка в этом, тогда логика понятна», — добавил Путин.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле, в силу он вступил с 18 мая.

Новые нормы отменили категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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