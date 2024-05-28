Путин увидел замысел Запада в непопулярных решениях властей Украины

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Запад планирует возложить на нынешние власти Украины ответственность за все непопулярные решения, а затем заменить руководство страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам в Ташкенте по итогам визита в Узбекистан.

По его словам постоянно продлеваемые нормы о военном положении на Украине и, как следствие, невозможность провести там выборы никак не связаны с конституцией.

«Может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины — они находятся за океаном — заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть [в Киеве] бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятие еще одного решения по дальнейшему понижению призывного возраста», — предположил Путин.

Он уточнил, что имеет в виду, например, решение о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, «следующий этап может быть 23 или сразу 18 лет».

Российские президент предполагает, что затем, после принятия таких решений, нынешнюю администрацию Киева «заменят на людей, на плечах которых не будет ответственности за непопулярные в народе решения».

«Если задумка в этом, тогда логика понятна», — добавил Путин.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле, в силу он вступил с 18 мая.

Новые нормы отменили категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет.