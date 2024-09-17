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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов сообщил о закреплении российских войск в Борках Курской области

Алаудинов: военные России закрепляются в селе Борки Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные заняли выгодные позиции в селе Борки Курской области, закрепившись на них, рассказал ТАСС замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили. Туда завели подразделение закрепления. Там сработало подразделение «Арбат» совместно с 810-й бригадой», — сообщил Алаудинов.

Борки — административный центр Борковского сельсовета Курской области, население — порядка 300 человек. Расположен примерно в 5 км от границы с Украиной.

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Фото:Александр Река / ТАСС

15 сентября Алаудинов рассказал, что российская армия зачистила Борки от бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяла пленных. На следующий день Минобороны официально сообщило об освобождении этого села и еще одного — Успеновки в Кореневском районе, рядом с границей с Украиной.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа и захватили ряд населенных пунктов. С тех пор там продолжаются бои. Алаудинов находится в зоне боевых действий.

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Теги
Апти Алаудинов Курская область Украина ВСУ российские военные
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