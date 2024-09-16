Минобороны отчиталось об ударе по аэродрому ВСУ
Российские военные поразили аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ), цех по производству дронов и четыре склада их хранения, сообщило Минобороны в сводке за сутки.
«Оперативнo-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, рaкетными войсками и артиллерией группировок вoйск Вооруженных сил Российскoй Федерации нанесено пoражение инфраструктуре военнoго аэродрома», — уточнили в ведомстве. Всего за сутки удары нанесли по военной технике в 144 районах.
За 15 сентября российские военные сообщили, что освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области, уточнило Минобороны. Отражены пять контратак в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка, Малая Локня, в том числе отражены три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье.
В Сумской области военные нанесли удары по районам сосредоточения и резервам девяти бригад. Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 350 человек.
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