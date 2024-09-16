Над Брянской и Курской областями сбили девять дронов

Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над Брянской областью, а также один над Курской, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атаки пресекли с 21:55 по 22:25 по московскому времени.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате пострадавших и разрушений нет.

Российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

В частности, в ночь на 15 сентября силы ПВО уничтожили 29 дронов. Больше всего аппаратов — 15 — сбили над Брянской областью, еще пять — в небе над Курской.