Над Брянской и Курской областями сбили девять дронов
Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над Брянской областью, а также один над Курской, сообщило Минобороны.
В ведомстве уточнили, что атаки пресекли с 21:55 по 22:25 по московскому времени.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате пострадавших и разрушений нет.
Российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.
В частности, в ночь на 15 сентября силы ПВО уничтожили 29 дронов. Больше всего аппаратов — 15 — сбили над Брянской областью, еще пять — в небе над Курской.
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