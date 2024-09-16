 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской и Курской областями сбили девять дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над Брянской областью, а также один над Курской, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атаки пресекли с 21:55 по 22:25 по московскому времени.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате пострадавших и разрушений нет.

В Курской области сбили ракету и беспилотник
Политика
Фото:Минобороны России

Российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

В частности, в ночь на 15 сентября силы ПВО уничтожили 29 дронов. Больше всего аппаратов — 15 — сбили над Брянской областью, еще пять — в небе над Курской.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Курская область Брянская область беспилотники Минобороны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
В Курской области сбили ракету и беспилотник
Политика
В Курской области уничтожили несколько беспилотников типа «Баба-яга»
Политика
Над Рязанской областью сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 16 сен, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 16 сен, 17:49
Полигон на Новой Земле принял 94% всех ядерных взрывов в СССРПолитика, 00:39
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников ЕвропыОбщество, 00:18
Россияне начали получать уведомления от ФНС об уплате налога на вкладыФинансы, 00:01
«Сбер» урезал скидки для снижения ставки по ипотекеФинансы, 00:00
Власти проработают вопрос об увеличении пособия по уходу за ребенкомЭкономика, 00:00
Эксперты описали 2 сценария для рынка жилья в России при высоких ставкахНедвижимость, 00:00
DPA узнало, что конференцию Шольца и Токаева отменил КазахстанПолитика, 16 сен, 23:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Ростовской области потушили пожар в СНТ «Задонье»Общество, 16 сен, 23:51
Минкульт Украины внес в черный список режиссера ТрофимовуПолитика, 16 сен, 23:42
Над Брянской и Курской областями сбили девять дроновПолитика, 16 сен, 23:32
ГТРК «Белгород» опровергло сообщения о гибели своего корреспондентаОбщество, 16 сен, 23:26
Санду допустила вступление Молдавии в ЕС без ПриднестровьяПолитика, 16 сен, 22:51
На северо-западе Москвы водитель сбил двух детей на переходеОбщество, 16 сен, 22:45
Вологодский губернатор заявил о получении «занимательной портянки» из СБУПолитика, 16 сен, 22:29