Над Рязанской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили над Рязанской областью украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что БПЛА самолетного типа был уничтожен 15 сентября примерно в 7:30 по московскому времени.

Этой ночью украинские дроны были сбиты еще над несколькими российскими регионами. Так, над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников, над Смоленской — два, над Ростовской — один.

В ночь на 1 сентября над Рязанской областью сбили 8 БПЛА. В тот раз территория России подверглась массовой атаке украинских дронов, всего над страной сбили 158 беспилотников.