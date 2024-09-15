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Военная операция на Украине ,  
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Над Рязанской областью сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили над Рязанской областью украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что БПЛА самолетного типа был уничтожен 15 сентября примерно в 7:30 по московскому времени.

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Этой ночью украинские дроны были сбиты еще над несколькими российскими регионами. Так, над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников, над Смоленской — два, над Ростовской — один.

В ночь на 1 сентября над Рязанской областью сбили 8 БПЛА. В тот раз территория России подверглась массовой атаке украинских дронов, всего над страной сбили 158 беспилотников.

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Теги
Рязанская область беспилотники ПВО Минобороны

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