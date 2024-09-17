В Пентагоне не увидели всплеска появления авиации России у границ США

Минобороны США не увидело резкий рост случаев появления российской авиации у своих границ, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Я не уверена, что это всплеск [такого рода случаев]. <... > Эти действия не являются чем-то необычным и не рассматриваются как угроза», — сказала Сингх. Она отметила, что никаких инцидентов не произошло и командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) «просто наблюдало».

Ранее, 13 августа, NORAD обнаружило два российских Ту-142 в небе над Аляской. Истребители командования проследили за полетом самолетов. Там подчеркнули, что активность России в это зоне не рассматривается как угроза.

В конце июля NORAD сообщило, что два российских Ту-95 и два китайских военных самолета H-6 появились в опознавательной зоне Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве. В Минобороны России позднее заявили, что Москва и Пекин провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.