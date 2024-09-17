 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Пентагоне не увидели всплеска появления авиации России у границ США

Пентагон: появление российской авиации у границ США не является чем-то необычным

Минобороны США не увидело резкий рост случаев появления российской авиации у своих границ, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Я не уверена, что это всплеск [такого рода случаев]. <... > Эти действия не являются чем-то необычным и не рассматриваются как угроза», — сказала Сингх. Она отметила, что никаких инцидентов не произошло и командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) «просто наблюдало».

Ранее, 13 августа, NORAD обнаружило два российских Ту-142 в небе над Аляской. Истребители командования проследили за полетом самолетов. Там подчеркнули, что активность России в это зоне не рассматривается как угроза.

США проследили за полетом двух российских военных самолетов над Аляской
Политика

В конце июля NORAD сообщило, что два российских Ту-95 и два китайских военных самолета H-6 появились в опознавательной зоне Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве. В Минобороны России позднее заявили, что Москва и Пекин провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Пентагон авиация США Россия
Материалы по теме
Истребители ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов
Политика
Вучич опроверг план передачи Украине истребителей МиГ-29
Политика
На поиски пропавших в Охотском море мужчин подняли авиацию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 16 сен, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 16 сен, 17:49
В Приамурье пропал вертолет с тремя людьми на бортуОбщество, 05:08
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплатыОбщество, 05:00
Лазарева заявила, что статус иноагента подрывает доверие и мешает работеПолитика, 04:48
Meta заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня»Технологии и медиа, 04:16
Минюст объяснил включение Земфиры в реестр иноагентовПолитика, 04:10
В Пентагоне не увидели всплеска появления авиации России у границ СШАПолитика, 03:44
«Ъ» узнал, когда прекратят дело о нападении на школу в ЧелябинскеОбщество, 03:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Над Брянской областью сбили еще семь дроновПолитика, 03:22
В ЕС подготовили альтернативный план помощи Украине за счет РоссииПолитика, 03:02
Подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелитьПолитика, 02:59
Байден провел «сердечный» разговор с Трампом после покушенияПолитика, 02:37
В Зимбабве упал вертолет, на котором должен был лететь президент страныПолитика, 02:12
США обвинили россиянина в незаконных поставках электроникиПолитика, 02:00
В ЛНР направили еще одну группу спасателей для тушения пожаровОбщество, 01:49