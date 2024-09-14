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Политика ,  
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США проследили за полетом двух российских военных самолетов над Аляской

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило два военных самолета России Ту-142 в небе над Аляской, сообщает пресс-служба NORAD в соцсети X (Twiitter).

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в пространство государств Северной Америки, отметили в NORAD. Истребители командования проследили за полетом двух Ту-142.

Военные подчеркнули, что активность России в данной зоне не рассматривается как угроза.

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Фото:Google Maps

В конце июля NORAD обнаружило российские и китайские военные самолеты в опознавательной зоне Аляски. Два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6 оставались в международном воздушном пространстве, их перехватили истребители NORAD из США и Канады. В Минобороны России заявили, что Москва и Пекин провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

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