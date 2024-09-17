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Покушения на Трампа ,  
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Байден провел «сердечный» разговор с Трампом после покушения

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Покушения на Трампа

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим предшественником Дональдом Трампом, на которого было совершено второе покушение. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

«Они провели сердечную беседу, и бывший президент Трамп выразил благодарность за звонок», — написала она в Х. Экс-глава США в разговоре с CNN назвал диалог «приятным». «Речь шла об усилении Секретной службы», — добавил он.

Ранее Байден сообщил, что не смог дозвониться до Трампа в первые часы после покушения.

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Фото:Marco Bello / Reuters

Агенты Секретной службы 15 сентября открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ружейный ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

В предыдущий раз Байден и Трамп говорили в июле, после первого покушения на экс-президента. Тогда на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу и ранил Трама в ухо. CNN со ссылкой на источники сообщал, что разговор был «коротким и уважительным».

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Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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