CNN раскрыл детали разговора Байдена и Трампа после покушения

CNN: разговор Байдена и Трампа после покушения был «короткий и уважительный»

Разговор Байдена и Трампа был «короткий и уважительный», президент США пообещал провести тщательное расследование покушения, сказали источники CNN. Они не общались напрямую в течение нескольких лет, отмечает телеканал

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Телефонный разговор действующего и бывшего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа после покушения 13 июля был «короткий и уважительный», передает CNN со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников телеканала, Байден сказал Трампу, что «политическому насилию нет места» и он его не потерпит, а также заверил в организации тщательного расследования произошедшего. Действующий и бывший президенты США не взаимодействовали напрямую в течение нескольких лет, а общение во время дебатов в прошлом месяце происходило через модераторов, отмечает CNN.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши постройки, расположенной примерно в 120 м от сцены, где выступал политик. Погиб один зритель, еще двое ранены. Трампу пуля пробила правое ухо.

Нападавший был ликвидирован на месте происшествия, рядом с телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. По данным источников WSJ, в машине стрелка обнаружили взрывные устройства. В ФБР считают, что Крукс действовал в одиночку, его мотивы выясняют. Свидетелей покушения попросили прислать фотографии и видео для помощи в расследовании.

Байден прервал свою поездку в штат Делавэр, вернулся в Белый дом и обсудил произошедшее с Трампом. Республиканец, в свою очередь, поблагодарил американцев за поддержку и пообещал остаться «стойким в вере» и «непокорным перед лицом зла».

Слова поддержки бывшему главе Белого дома выразили многие мировые лидеры. В Кремле заявили, что покушение связано с политической атмосферой в США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речь идет об экономическом, политическом и военном давлении Вашингтона, которое обернулось насилием внутри страны. Вместе с тем он не стал давать оценку возможным последствиям для предстоящих выборов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Формально партии пока не выдвигали Байдена и Трампа в качестве своих кандидатов, их съезды пройдут позже. Однако ожидается, что именно они станут главными претендентами на эту должность. 27 июня в студии CNN состоялись первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа, зрители телеканала присудили победу республиканцу.