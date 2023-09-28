Кадыров рассказал, что обсудил с Путиным

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В Москве в Южном Бутово построят мечеть, проект поддержал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Чечени Рамзаном Кадыровым, сообщил глава республики в телеграм-канале.

Мечеть построят на улице, названной в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

По словам главы Чечни, в Москве проживают более 3 млн мусульман, поэтому необходимо строить новые молитвенные сооружения. «Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице», — отметил он.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас в Москве работают 12 мечетей.

В конце февраля издание «Ридус» без ссылки на источник писало, что в Косино-Ухтомском районе, рядом со Святым озером, собираются построить мечеть. В XIX веке в рядом с озером нашли древнюю икону Николая Чудотворца с житием, а в 2017 году там освятили храм Живоначальной Троицы.

На сайте Change.org появилась петиция против ее возведения, на момент публикации она собрала более 28,3 тыс. подписей. Кадыров назвал спор вокруг строительства «открытой провокацией» и «попыткой внести раскол» между гражданами «в угоду западным интересам».

В апреле 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новую мечеть на востоке столицы построят недалеко от метро «Косино».