Интернациональный легион Украины отверг связь с покушавшимся на Трампа

Райан Уэсли Рут (Фото: MartinCountySheriffsOffice / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Интернациональный легион Украины заявил, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа по имени Райан Уэсли Рут не имеет отношения к организации, сообщает Reuters.

Ранее WSJ сообщила, что Рут занимался вербовкой в интернациональный легион Украины после того, как ему отказали в приеме в ВСУ.

«Международный легион <...> заявил, что не имеет никаких связей с Рутом и что он никогда не был его частью», — пишет агентство.

Как сообщает ABC со ссылкой на источники, накануне американские власти выясняли, были ли у подозреваемого претензии к политике Трампа в вопросе конфликта на Украине.

О создании интернационального легиона территориальной обороны украинский президент Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала специальной военной операции, это было сделано для привлечения добровольцев из-за рубежа. В Минобороны России заявляли, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники из ряда западных стран: США, Великобритании, Польши, Канады и других. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, привлечение Украиной наемников не сможет изменить ход военной операции.

Очередное покушение на республиканца Дональда Трампа, который претендует на пост президента США, произошло 15 сентября. Один из сотрудников Секретной службы заметил рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл политик, оружейный ствол, после чего агенты открыли стрельбу.

В попытке покушения подозревают американца Райана Рута. По данным WSJ, он набирал добровольцев для участия в конфликте на стороне Украины и был готов вступить в ВСУ. По данным издания, Рут писал в соцсетях о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев.