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Общество ,  
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В Москве задержали поставщика еды после отравлений в социальном центре

Поставщика продукции в московский социальный центр, где отравились ветераны, задержали следователи. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления следственного комитета.

Задержанному — гендиректору частной организации по приготовлению и поставке еды — предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункты «а», «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Имя задержанного в СК не назвали.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи совместно с управлением Роспотребнадзора по Москве провели обыск в месте реализации продуктов питания. Был назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.

Власти Москвы рассказали о состоянии отравившихся в соццентре ветеранов
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

14 сентября в Социально-реабилитационном центре имени В.Г. Михайлова (это учреждение для ветеранов) на Олимпийском проспекте отравились около 20 человек. Было установлено, что они ели в столовой одного из социальных центров столицы.

По данным телеграм-канала Baza, у пострадавших возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе. По предварительной информации, заболевшие отравились рыбой, которую ели накануне.

В пресс-службе управления отметили, что к настоящему моменту с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратился 31 человек. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 лиц.

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Теги
массовое отравление Москва задержание уголовное дело
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