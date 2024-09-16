В Москве задержали поставщика еды после отравлений в социальном центре

Поставщика продукции в московский социальный центр, где отравились ветераны, задержали следователи. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления следственного комитета.

Задержанному — гендиректору частной организации по приготовлению и поставке еды — предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункты «а», «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Имя задержанного в СК не назвали.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи совместно с управлением Роспотребнадзора по Москве провели обыск в месте реализации продуктов питания. Был назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.

14 сентября в Социально-реабилитационном центре имени В.Г. Михайлова (это учреждение для ветеранов) на Олимпийском проспекте отравились около 20 человек. Было установлено, что они ели в столовой одного из социальных центров столицы.

По данным телеграм-канала Baza, у пострадавших возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе. По предварительной информации, заболевшие отравились рыбой, которую ели накануне.

В пресс-службе управления отметили, что к настоящему моменту с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратился 31 человек. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 лиц.