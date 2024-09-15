Власти Москвы рассказали о состоянии отравившихся в соццентре ветеранов
Отравившиеся в московском социальном центре ветераны находятся в больнице под наблюдением, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное», — говорится в сообщении.
Наблюдение за остальными ветеранами в социальном центре производят его сотрудники. Пока не установят причины отравления, гостям центра будут приносить еду в номер.
Ветеранов, у которых не обнаружили симптомы отравления, сегодня отвезут домой.
Коллектив реабилитационного центра помогает с проведением проверок Роспотребнадзора и Следственного комитета. Он предоставил образцы питания от поставщика для анализа. Все сотрудники пищеблока сдали необходимые анализы, также были взяты пробы с поверхностей, инвентаря и одежды сотрудников.
Центр после произошедшего незамедлительно сменил поставщика питания.
Об отравлении ветеранов стало известно накануне. Тогда в Следственном комитете сообщили РБК, что в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте отравились около 20 человек.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
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