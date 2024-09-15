 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Общество ,  
0 

Власти Москвы рассказали о состоянии отравившихся в соццентре ветеранов

Отравившиеся в социальном центре в Москве ветераны попали под наблюдение медиков
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Отравившиеся в московском социальном центре ветераны находятся в больнице под наблюдением, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное», — говорится в сообщении.

Наблюдение за остальными ветеранами в социальном центре производят его сотрудники. Пока не установят причины отравления, гостям центра будут приносить еду в номер.

Ветеранов, у которых не обнаружили симптомы отравления, сегодня отвезут домой.

Коллектив реабилитационного центра помогает с проведением проверок Роспотребнадзора и Следственного комитета. Он предоставил образцы питания от поставщика для анализа. Все сотрудники пищеблока сдали необходимые анализы, также были взяты пробы с поверхностей, инвентаря и одежды сотрудников.

Центр после произошедшего незамедлительно сменил поставщика питания.

В Москве около 20 человек отравились в социальном центре
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Об отравлении ветеранов стало известно накануне. Тогда в Следственном комитете сообщили РБК, что в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте отравились около 20 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). 

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва отравление ветераны

Материалы по теме
В Москве около 20 человек отравились в социальном центре
Общество
В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцев
Общество
Суд не стал арестовывать подозреваемую в отравлениях в УИКах Петербурга
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство САУПолитика, 16:25
«Динамо» на 93-й минуте вырвало победу у аутсайдера РПЛСпорт, 16:22
Бронь от мобилизации получили почти миллион украинцевПолитика, 16:14
В ростовском Аксае пожар со склада перекинулся на частные домаОбщество, 16:00
Певец и ветеран Афганистана Станислав Юрко погиб в боюПолитика, 15:57
В Харькове и окрестностях прозвучали взрывыПолитика, 15:51
Пилот McLaren Оскар Пиастри выиграл Гран-при «Формулы-1» в БакуСпорт, 15:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Москвы рассказали о состоянии отравившихся в соццентре ветерановОбщество, 15:34
Неймар не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии до январяСпорт, 15:26
При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали 20 человекОбщество, 15:06
Киев опроверг сведения Bild о планах заморозки конфликтаПолитика, 14:57
Смирнов рассказал, как курские школьники будут учиться в ПВРПолитика, 14:52
Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекцииСпорт, 14:45
Пожар в ЛНР перекинулся на цеха алюминиевого заводаОбщество, 14:28