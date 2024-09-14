В Москве около 20 человек отравились в социальном центре

Около 20 человек отравились в московском социальном центре. Следственный комитет возбудил уголовное дело

Фото: Никита Попов / РБК

В социальном центре в Москве отравились около 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе столичного Следственного комитета.

«Установлено, что указанные лица употребляли пищу в столовой одного из социальных центров столицы», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишение свободы.

По данным телеграм-канала Baza, отравление произошло в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте, это учреждение для ветеранов.

Пищевую токсикоинфекцию диагностировали у 30 постояльцев, писал телеграм-канал. У них возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе. По предварительной информации, заболевшие отравились рыбой, которую ели накануне.

Ранее в Москве завели уголовное дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцев. Гендиректора заведения Екатерину Шаповалову отправили под домашний арест до 13 ноября, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Mash тогда писал, что группе китайских туристов стало плохо после того, как они съели карпа с рисом на пару.