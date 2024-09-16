Кремль назвал граничащими с безумием нападки Запада на российские СМИ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Обвинения, которые США выдвигают против российских СМИ, граничат с безумием, это недопустимо, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал санкции в отношении телеканала RT.

«Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников, они граничат просто с безумием фактически», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в Москве считают «недопустимыми такие нападки на СМИ, нападки на журналистов, нападки на руководителей средств массовой информации».

4 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly и запретило передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России 1» и НТВ. Санкции коснулись главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.

В ведомстве такой шаг объяснили ответом на действия Москвы, которая якобы предпринимает попытки вмешательства в президентские выборы в США в 2024 году.

«Действия американской администрации не останутся без ответа», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.