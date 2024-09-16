Кремль назвал граничащими с безумием нападки Запада на российские СМИ
Обвинения, которые США выдвигают против российских СМИ, граничат с безумием, это недопустимо, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал санкции в отношении телеканала RT.
«Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников, они граничат просто с безумием фактически», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
4 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly и запретило передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России 1» и НТВ. Санкции коснулись главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
В ведомстве такой шаг объяснили ответом на действия Москвы, которая якобы предпринимает попытки вмешательства в президентские выборы в США в 2024 году.
«Действия американской администрации не останутся без ответа», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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