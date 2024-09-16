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Покушения на Трампа ,  
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Зеленский пожелал Трампу и его семье всего наилучшего после покушения

Зеленский словами «лучшие пожелания ему» отреагировал на покушение на Трампа
Сюжет
Покушения на Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа после покушения на него. Он обратился к Трампу в соцсети X.

«Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в покушении быстро задержали», — написал Зеленский. Он отметил, что Украина придерживается принципа верховенства права над всем, и выступил против политического насилия.

«Надеемся, что все будут в безопасности», — заключил Зеленский.

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Политика
Фото:Marco Bello / Reuters

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ружейный ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Американца Райана Рута, который принес оружие, задержали. Трамп заявил, что с ним самим все в порядке.

Президент Израиля Ицхак Герцог также осудил попытку покушения на Трампа, он назвал произошедшее тревожным политическим насилием, опасным для демократии.

Американские СМИ писали, что Рут поддерживал Украину и набирал добровольцев для участия в боевых действиях в зоне военной операции и сам был готов вступить в ВСУ. После начала военной операции 24 февраля 2022 года он призвал иностранцев ехать на Украину и «брать в руки оружие», написала The Wall Street Journal.

Дональд Трамп-младший, сын кандидата в президенты США, сообщил, что на месте, где прятался Рут, нашли автомат АК-47.

Это второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США покушение на убийство
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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