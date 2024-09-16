Нетаньяху призвал Трампа «не полагаться на удачу» после попытки покушения

Дональд Трамп (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после предполагаемого покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа призвал его «не полагаться на удачу». Об этом он написал в соцсети Х.

«Сара (жена премьер-министра Израиля. — РБК) и я были шокированы второй попыткой покушения на президента Трампа и испытали облегчение, когда услышали, что она тоже была неудачной. Но мы не должны полагаться на удачу», — написал глава правительства.

Нетаньяху также выразил надежду, что будут приняты меры для предотвращения подобных нападений.

Попытку покушения на Трампа осудил президент Израиля Ицхак Герцог, который назвал произошедшее тревожным политическим насилием, опасным для демократии. Он добавил, что рад тому, что «президент Трамп не пострадал при еще одном покушении на его жизнь».

15 сентября рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп, началась стрельба. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

Подозреваемого в попытке покушения на политика идентифицировали как Райана Уэсли Рута. Мужчина просунул ствол огнестрельного оружия через ограждение гольф-клуба, он находился в нескольких сотнях метров от политика. Рута задержали.

Это уже второе покушение на Трампа, которое совершили за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.