 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Выборы президента США ,  
0 

Нетаньяху призвал Трампа «не полагаться на удачу» после попытки покушения

Сюжет
Выборы президента США
Сюжет
Покушения на Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после предполагаемого покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа призвал его «не полагаться на удачу». Об этом он написал в соцсети Х.

«Сара (жена премьер-министра Израиля. — РБК) и я были шокированы второй попыткой покушения на президента Трампа и испытали облегчение, когда услышали, что она тоже была неудачной. Но мы не должны полагаться на удачу», — написал глава правительства.

Нетаньяху также выразил надежду, что будут приняты меры для предотвращения подобных нападений.

Попытку покушения на Трампа осудил президент Израиля Ицхак Герцог, который назвал произошедшее тревожным политическим насилием, опасным для демократии. Он добавил, что рад тому, что «президент Трамп не пострадал при еще одном покушении на его жизнь».

Трамп поблагодарил Секретную службу за предотвращение покушения на него
Политика
Дональд Трамп

15 сентября рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп, началась стрельба. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

Подозреваемого в попытке покушения на политика идентифицировали как Райана Уэсли Рута. Мужчина просунул ствол огнестрельного оружия через ограждение гольф-клуба, он находился в нескольких сотнях метров от политика. Рута задержали.

Это уже второе покушение на Трампа, которое совершили за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Израиль США попытка покушения
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

Материалы по теме
Трамп поблагодарил Секретную службу за предотвращение покушения на него
Политика
Ставки на победу Трампа на выборах в США выросли на фоне покушения
Политика
NYT рассказала о шутках Трампа из-за незаконченной игры в гольф
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Власти Флориды проведут расследование попытки покушения на ТрампаПолитика, 10:47
У напавшего на школьников в Челябинске кроме молотка были нож и пистолетОбщество, 10:41
Нетаньяху призвал Трампа «не полагаться на удачу» после попытки покушенияПолитика, 10:31
Умер брат Майкла Джексона, участник группы The Jackson 5 Тито ДжексонLife, 10:27
10 вопросов к новому Haval H5: чем шокирует рамный китайский внедорожникАвто, 10:27
Четыре человека пострадали при нападении школьника в Челябинской областиОбщество, 10:25
В Челябинске задержали напавшего на учеников и учителей подросткаОбщество, 10:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эстонский канатоходец перешел из Азии в Европу над Босфором. ВидеоОбщество, 10:21
6 уроков маркетинга от Coca-Cola, Duolingo, Tesla и других лидеров рынкаPro, 10:19
Премьер Венгрии заявил об угрозе для жизни Трампа до победы на выборахПолитика, 10:17
Последствия обстрела Белгорода. Прямое включение телеканала РБКПолитика, 10:12
SvD узнала, кто возглавит военную базу НАТО в ЛапландииПолитика, 10:11
Российская теннисистка поднялась на 16 мест в рейтинге WTAСпорт, 10:08
Кадры с разбитыми после обстрела ВСУ в Белгороде машинамиПолитика, 10:04