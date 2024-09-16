NYT рассказала о шутках Трампа из-за незаконченной игры в гольф

Экс-президент США после предполагаемой попытки покушения был шокирован произошедшим, хотя и «отпускал шутки» в телефонных разговорах с друзьями и соратниками, пишет газета

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после предполагаемой попытки покушения на него шутил в разговорах с друзьями и соратниками о том, что был расстроен из-за незаконченной игры в гольф, пишет The New York Times со ссылкой на два источника.

В то же время газета сообщает, что экс-президент был шокирован произошедшим, хотя и «отпускал шутки» в телефонных разговорах.

По информации CNN, после инцидента в Уэст-Палм-Бич Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом, где республиканец играл в гольф, после того, как один из них заметил высунутый из кустов ствол. Как рассказал очевидец, из кустов выбежал мужчина, сел в машину и скрылся. Позднее он был задержан. На месте были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом и видеокамера GoPro, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

Задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ, пишет издание New York Post.

ФБР заявило, что расследует предполагаемую попытку покушения на политика.

Президент США Джо Байден сообщил, что поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности Трампа и что «высоко оценивает» ее работу. Он подчеркнул, что в США нет места насилию. В схожем ключе высказалась и вице-президент Камала Харрис.