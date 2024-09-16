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Выборы президента США ,  
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Ставки на победу Трампа на выборах в США выросли на фоне покушения

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Выборы президента США

Букмекеры в США увеличили ставки на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа в предстоящих выборах, следует из данных платформы Polymarket.

Рост ставок произошел после очередного покушения на политика в Уэст-Палм-Бич. По данным платформы, на данный момент в победу Трампа верят 49% пользователей. Шансы занять пост президента для Камалы Харрис оценивают в 50%. Сумма ставок на исход президентских выборов уже превысила $900 млн.

Polymarket — децентрализованная платформа предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на события в политике и экономике.

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Президент США Джо Байден

На Трампа за последние месяцы совершили два покушения. В июля на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

15 сентября рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп, началась стрельба. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Байден заявил, что поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности бывшего президента страны.

Подозреваемого в попытке покушения на политика идентифицировали как Райана Уэсли Рута. Мужчина просунул ствол через ограждение гольф-клуба, он находился в нескольких сотнях метров от политика. Рута задержали.

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Ставки выборы президента США Дональд Трамп покушение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года

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