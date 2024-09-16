В Аксае на фоне природных пожаров загорелся рынок на площади 2 тыс. кв. м

На территории торговых павильонов в Аксае в Ростовской области начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Огонь охватил 2 тыс. кв. м территории.

«На месте работают 70 пожарных и 18 единиц техники», — говорится в сообщении.

В Ростовской области возникли десятки пожаров из-за погодных условий. С 15 сентября возгорания ликвидируют в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах области. В частности, в Аксайском районе горел склад стройматериалов на площади 1,5 тыс. кв. м.

Всего с начала суток в области, по данным МЧС, произошло 60 пожаров. Ситуацию с тушением осложняют погодные условия. Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что причиной пожаров стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. В тушении возгораний участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники, отметил Голубев.