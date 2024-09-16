В Ростовской области потушили пожар на складе стройматериалов

Пожар на складе со стройматериалами в Аксае Ростовской области полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Огонь распространился по площади 1,5 тыс. кв. м, отметили в ведомстве.

Склад загорелся 15 сентября, в ликвидации пожара задействованы около 100 человек и 38 единиц техники. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома.

Для пострадавших от ландшафтных пожаров в Аксайском районе открыли пункт временного размещения (ПВР), сообщил глава администрации района Константин Доморовский в телеграм-канале.

«Для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Саквояж», — говорится в сообщении.

По информации главы района, в Ольгинском поселении пожар подступил к территории СНТ «Задонье» и «Донское». Огонь тушат местные пожарные расчеты, спасатели Ростова-на-Дону, Батайска и добровольцы.

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15 сентября на территории Аксайского района возникали ландшафтные и бытовые пожары в нескольких поселениях района. Всего с начала суток в области, по данным МЧС, произошло 60 пожаров. Ситуацию с тушением осложняют погодные условия.

Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что причиной пожаров стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. В тушении возгораний участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники, отметил Голубев.