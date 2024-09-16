 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Общество ,  
0 

В Ростовской области потушили пожар на складе стройматериалов

Пожар на складе со стройматериалами в Аксае Ростовской области полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Огонь распространился по площади 1,5 тыс. кв. м, отметили в ведомстве.

Склад загорелся 15 сентября, в ликвидации пожара задействованы около 100 человек и 38 единиц техники. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные дома.

В ростовском Аксае пожар со склада перекинулся на частные дома
Общество

Для пострадавших от ландшафтных пожаров в Аксайском районе открыли пункт временного размещения (ПВР), сообщил глава администрации района Константин Доморовский в телеграм-канале.

«Для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Саквояж», — говорится в сообщении.

По информации главы района, в Ольгинском поселении пожар подступил к территории СНТ «Задонье» и «Донское». Огонь тушат местные пожарные расчеты, спасатели Ростова-на-Дону, Батайска и добровольцы.

В Ростовской области потушили пожар на складе стройматериалов
Video

15 сентября на территории Аксайского района возникали ландшафтные и бытовые пожары в нескольких поселениях района. Всего с начала суток в области, по данным МЧС, произошло 60 пожаров. Ситуацию с тушением осложняют погодные условия.

Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что причиной пожаров стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. В тушении возгораний участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники, отметил Голубев.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ростовская область пожары МЧС

Материалы по теме
Голубев рассказал о последствиях массовых пожаров в Ростовской области
Общество
Губернатор назвал причины массовых пожаров в Ростовской области
Общество
В ростовском Аксае пожар со склада перекинулся на частные дома
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
В Грузии прошли протесты после слов Иванишвили о конфликте с ОсетиейПолитика, 01:40
Как россияне взяли рекордный объем микрозаймов. ИнфографикаФинансы, 01:30
Стали известны детали предполагаемой попытки покушения на ТрампаПолитика, 01:27
Мэр Сибая заключит контракт на службу в зоне военной операцииПолитика, 01:14
Сенатор Грэм рассказал о хорошем настроении Трампа после стрельбыПолитика, 00:52
В Ростовской области потушили пожар на складе стройматериаловОбщество, 00:26
ФБР расценило инцидент у гольф-клуба Трампа как попытку покушения на негоПолитика, 00:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эстонский акробат первым в истории перешел по канату из Азии в ЕвропуОбщество, 00:04
Трамп заявил, что «цел и невредим»Политика, 15 сен, 23:42
Шольц заявил о долгой борьбе с обходом санкций против РоссииПолитика, 15 сен, 23:39
NYPost узнала, что у гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службыПолитика, 15 сен, 23:11
В Нижегородской области загорелся полигон ТБО на площади 30 тыс. кв. мОбщество, 15 сен, 23:11
В Абхазии погиб упавший со скалы турист из РоссииОбщество, 15 сен, 22:50
Сын Трампа сообщил о задержании стрелявшего у гольф-клуба его отцаПолитика, 15 сен, 22:24