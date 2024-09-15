Губернатор назвал причины массовых пожаров в Ростовской области
В Ростовской области с начала суток зафиксировано более 50 пожаров, на данный момент идет ликвидация до 30 возгораний, их тушение осложняется сильным ветром, заявил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, причиной пожаров стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. В тушении возгораний участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники, сообщил Голубев.
Возгорания ликвидируют в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах области. Наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек Неклиновского района — там огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, девять домов и пять хозяйственных построек получили повреждения, двадцать человек эвакуировали, рассказал глава региона.
«Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек. <...> Поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в огне», — написал Голубев в телеграм-канале.
До этого МЧС сообщило о пожарах в Аксайском районе: спасатели локализовали возгорание сухой травы и камыша на 1 тыс. кв. м, а в городе Аксае загорелся склад со стройматериалами площадью 1,1 тыс. кв. м. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на частные дома. В тушении участвуют около сотни специалистов, пожару присвоен повышенный ранг сложности. К 16:56 мск возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Повреждения получили шесть жилых построек, уточнили в МЧС.
Mash пишет, что из-за возгорания на складе на дорогах «нулевая видимость», у Аксайского моста произошло несколько ДТП. По данным «161.ru», дым от пожара распространяется на Ростов-на-Дону (Аксай — пригород административного центра региона). Местные жители сообщают, что пепел залетает им в окна.
Информации о пострадавших власти региона и МЧС не представили.
МЧС в последние дни предупреждает жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности и рекомендует воздерживаться от разведения костров. В ряде районов области воздух прогрелся до 29 градусов, а порывы ветра, как ожидалось, местами могут достигать 20–22 м/с.
Также природные пожары тушат в Воронежской области (с начала сентября там произошло около 250 подобных возгораний, в региональном управлении МЧС называли ситуацию близкой к критической). О чрезвычайной пожарной опасности и сильном ветре предупреждают власти Белгорода.
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