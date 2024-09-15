В ростовском Аксае пожар со склада перекинулся на частные дома
В Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами площадью 1,1 тыс. кв. м. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения, сообщает МЧС, не уточняя число поврежденных построек.
В тушении участвуют около 100 специалистов и 38 единиц техники.
По данным Mash, пожару присвоен повышенный ранг сложности, а в районе Аксайского моста из-за «нулевой видимости» на дорогах в связи с задымлением произошло несколько ДТП.
До этого региональное управление МЧС сообщило, что в Аксайском районе загорелись сухая трава и камыш, пожар локализовали на 1 тыс. кв. м.
Ведомство не привело данных о пострадавших.
МЧС в последние дни предупреждает жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности и рекомендует воздерживаться от разведения костров.
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