 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Общество ,  
0 

В ростовском Аксае пожар со склада перекинулся на частные дома

В ростовском Аксае пожар со склада перекинулся на частные дома
Video

В Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами площадью 1,1 тыс. кв. м. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения, сообщает МЧС, не уточняя число поврежденных построек.

В тушении участвуют около 100 специалистов и 38 единиц техники.

По данным Mash, пожару присвоен повышенный ранг сложности, а в районе Аксайского моста из-за «нулевой видимости» на дорогах в связи с задымлением произошло несколько ДТП.

До этого региональное управление МЧС сообщило, что в Аксайском районе загорелись сухая трава и камыш, пожар локализовали на 1 тыс. кв. м.

Ведомство не привело данных о пострадавших.

МЧС в последние дни предупреждает жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности и рекомендует воздерживаться от разведения костров.

Пожар на топливном складе в Ростовской области локализовали
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ростовская область пожары МЧС

Материалы по теме
Пожар на топливном складе в Ростовской области локализовали
Политика
Площадь природного пожара в Воронежской области достигла 20 га
Общество
Три дома загорелись из-за природного пожара в Воронежской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство САУПолитика, 16:25
«Динамо» на 93-й минуте вырвало победу у аутсайдера РПЛСпорт, 16:22
Бронь от мобилизации получили почти миллион украинцевПолитика, 16:14
В ростовском Аксае пожар со склада перекинулся на частные домаОбщество, 16:00
Певец и ветеран Афганистана Станислав Юрко погиб в боюПолитика, 15:57
В Харькове и окрестностях прозвучали взрывыПолитика, 15:51
Пилот McLaren Оскар Пиастри выиграл Гран-при «Формулы-1» в БакуСпорт, 15:46
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Власти Москвы рассказали о состоянии отравившихся в соццентре ветерановОбщество, 15:34
Неймар не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии до январяСпорт, 15:26
При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали 20 человекОбщество, 15:06
Киев опроверг сведения Bild о планах заморозки конфликтаПолитика, 14:57
Смирнов рассказал, как курские школьники будут учиться в ПВРПолитика, 14:52
Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекцииСпорт, 14:45
Пожар в ЛНР перекинулся на цеха алюминиевого заводаОбщество, 14:28