В ростовском Аксае пожар со склада перекинулся на частные дома

Video

В Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами площадью 1,1 тыс. кв. м. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения, сообщает МЧС, не уточняя число поврежденных построек.

В тушении участвуют около 100 специалистов и 38 единиц техники.

По данным Mash, пожару присвоен повышенный ранг сложности, а в районе Аксайского моста из-за «нулевой видимости» на дорогах в связи с задымлением произошло несколько ДТП.

До этого региональное управление МЧС сообщило, что в Аксайском районе загорелись сухая трава и камыш, пожар локализовали на 1 тыс. кв. м.

Ведомство не привело данных о пострадавших.

МЧС в последние дни предупреждает жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности и рекомендует воздерживаться от разведения костров.