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Военная операция на Украине ,  
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Песков оценил отказ Познера работать на западные СМИ

Песков назвал Познера патриотом и человеком крепкой гражданской позиции
Сюжет
Военная операция на Украине
Познер заявил, что отказался от работы на западных каналах, потому что от него требовали высказаться по поводу российской политики. В Кремле заявили, что телеведущий — «человек с очень крепкой гражданской позицией»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Телеведущий и журналист Владимир Познер, отказавшийся от работы на Западе во время спецоперации, остается патриотом России, несмотря на его критику происходящего в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Владимир Познер — это один из мэтров нашей журналистики, нашего телевидения. В то же время это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Технологии и медиа
Владимир Познер

Накануне Познер заявил в интервью Forbes, что получал предложения о работе на западных каналах, но отказывался из-за требований высказаться по поводу российской политики. «Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», — рассказал телеведущий.

В середине 1980-х Познер был ведущим телемостов «Ленинград — Сиэтл» и «Ленинград — Бостон». В 1990-х вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу «Познер и Донахью» на телеканале CNBC. Как переводчик и автор выпустил несколько книг: Вуди Гатри «Поезд мчится к славе», «Запад вблизи», Eyewitness: A Personal Account of the Unraveling of the Soviet Union, «Прощание с иллюзиями», «Вспоминая войну (Remembering War): советско-американский диалог» в соавторстве с Хелин Кейссар и другие.

С осени 2008 года на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». После начала военных действий на Украине программа перестала выходить, так как, по словам журналиста, канал стал «информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».

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Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

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Владимир Познер Дмитрий Песков Военная операция на Украине Кремль Запад телеведущий
Владимир Познер фото

Владимир Познер

журналист, телеведущий, писатель
1 апреля 1934 года
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