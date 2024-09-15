Bild узнала, что Зеленский лично попросит Байдена об ударах вглубь России
Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично представить Вашингтону свою стратегию по ударам вглубь России, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на анонимные источники.
«С этой целью Зеленский в ближайшие недели отправится в США», — говорится в материале.
Авторы публикации уточнили, что своими планами украинский лидер намерен поделиться с действующим американским президентом Джо Байденом, а также с кандидатами на этот пост — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис.
Ранее о предоставлении Байдену, Харрис и Трампу «плана победы» Украины в конфликте с Россией заявил сам Зеленский. Идею прекращения огня украинский лидер неоднократно отвергал.
Дискуссии о применении Киевом западного оружия для ударов вглубь российских территорий активизировались после визита на Украину американского госсекретаря Энтони Блинена и главы британского МИДа Дэвида Лэмми 11 сентября, пока официального решения о снятии ограничений для ВСУ принято не было. В Москве считают, что западные страны уже давно разрешили Киеву наносить такие удары.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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