ПВО сбили беспилотник на западе Ростовской области
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на западе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
«На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — написал Голубев.
Ранее 14 сентября силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Курской областями. Позднее один дрон был уничтожен над Черным морем.
В тот же день два беспилотника атаковали село Вознесеновка в Шебекинском городском округе, еще несколько дронов — село Муром. Пострадавших не было, но минимум пять частных домов были повреждены, из них два сгорели полностью.
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