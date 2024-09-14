ПВО сбили беспилотник на западе Ростовской области

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на западе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — написал Голубев.

Ранее 14 сентября силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Курской областями. Позднее один дрон был уничтожен над Черным морем.

В тот же день два беспилотника атаковали село Вознесеновка в Шебекинском городском округе, еще несколько дронов — село Муром. Пострадавших не было, но минимум пять частных домов были повреждены, из них два сгорели полностью.