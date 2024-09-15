Число сбитых в Брянской области дронов достигло 14
Российские силы ПВО сбили еще пять украинских беспилотников в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз, отметив, что никто не пострадал, разрушений нет.
До этого глава региона рассказывал о девяти сбитых дронах. Таким образом, их общее число за ночь выросло до 14.
Также за ночь 15 сентября российские военные уничтожили один беспилотник в Ростовской и два — в Смоленской области.
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