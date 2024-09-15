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Военная операция на Украине ,  
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Число сбитых в Брянской области дронов достигло 14

Брянский губернатор сообщил о 14 сбитых украинских беспилотниках
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО сбили еще пять украинских беспилотников в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз, отметив, что никто не пострадал, разрушений нет.

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До этого глава региона рассказывал о девяти сбитых дронах. Таким образом, их общее число за ночь выросло до 14.

Также за ночь 15 сентября российские военные уничтожили один беспилотник в Ростовской и два — в Смоленской области.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны БПЛА
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

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