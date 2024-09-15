«РИА Новости»: по делу о котельной могут предъявить новое обвинение

«РИА Новости» узнало о новых обвинениях в деле о котельной Климовска

Замглавы администрации Подольска Роману Рязанцеву, арестованному по делу об аварии на котельной, могут предъявить новое обвинение, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«По уголовному делу необходимо… предъявить Рязанцеву новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого», — приводит агентство выдержку из документов.

Накануне о причастности Рязанцева к аварии заявили свидетели и потерпевшие. В представленные суду материалы дела также включили протокол осмотра места ЧП.

ЧП на ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) произошло 4 января 2024 года. В результате 170 домов в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды, в то времяг как в городе были 20-градусные морозы. Жителям приходилось спать в теплой одежде.

В связи с аварией были возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Рязанцева арестовали 10 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Под стражу также были заключены начальник котельной Александр Чиков и гендиректор завода Игорь Кушников. Позже Чикова перевели под домашний арест.

Кушников частично признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.