В России запретили продавать одежду без маркировки

В России вступил в силу закон о запрете продавать одежду без маркировки

В России с 15 сентября вступил в силу закон о запрете продавать некоторые виды одежды без маркировки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Ранее планировалось ввести запрет 30 июня, но потом дату изменили на 14 сентября 2024 года.

«При этом оборот и вывод из оборота немаркированных остатков товаров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, допускаются по 14 сентября 2024 г. (включительно)», — говорится теперь в поставлении с учетом изменений.

Закон касается таких предметов легкой промышленности, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды.

К 2024 году власти планировали ввести в стране систему сплошной маркировки товаров, для части из них продолжаются пилотные эксперименты. Цель этой системы — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта. Обязательной маркировке уже подлежат упакованная вода, меховые изделия, лекарства, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция.

Производители товаров, подлежащих маркировке, неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием. Товары маркируются двумерным кодом Data Matrix, стоимость одного кода для компаний составляет 50 коп. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж, а покупатели могут проверить подлинность товара через мобильное приложение «Честный знак».