Власти запланировали ввести маркировку консервов

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Российские власти готовятся запустить эксперимент по внедрению маркировки консервов с 1 декабря 2023 года, с 1 сентября 2024 года она станет обязательной для всего бизнеса. Эти меры примут, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляют тоннами, сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко от 18 октября. Документ есть в распоряжении «Известий».

В обсуждении также участвовали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина и представители аппарата правительства.

Из протокола следует, что у Министерства сельского хозяйства нет возражений к введению обязательной маркировки по товарной группе «консервы» с 1 сентября 2024 года. Других подробностей не приводится.

Пилотный проект пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе — чипсы, сухарики, начос, соусы). В него не будут включены продукты детского питания до года, а также панировочные и ванильные сухари. После окончания эксперимента объявят о старте обязательной маркировки.

На данный момент маркируются пиво и слабоалкогольные напитки, молочная продукция, упакованная вода, лекарства, табак, товары легкой промышленности, обувь, шубы, духи и туалетная вода, шины и покрышки, медицинские изделия, фотоаппараты и лампы-вспышки, БАД, антисептики, кресла-коляски и безалкогольные напитки. На стадии пилотных проектов находятся икра осетровых и лососевых рыб и титановая металлопродукция.