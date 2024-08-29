Маркировка игрушек в России станет обязательной с 1 марта
Минпромторг предлагает с 1 марта 2025 года сделать обязательной маркировку отдельных видов игрушек для детей до 14 лет, соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных актов.
С этого дня все участники оборота мишек и кукол обязаны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак», с 1 июня производители и импортеры должны приступить к маркировке изделий.
Сейчас установка средств идентификации на игрушки идет в тестовом режиме.
«Пилотный проект стартовал 20 декабря 2023 года. Несмотря на то что он является добровольным и до сих пор продолжается, мы видим заинтересованность и высокий уровень вовлечения от самих компаний», — привели в пресс-службе оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ слова руководителя управления товаров народного потребления Варвары Михайловой.
Производители из сферы малого и среднего бизнеса смогут выбрать наиболее подходящий комплект оборудования с учетом своих бизнес-процессов и получить от ЦРПТ компенсацию в размере 50%, добавили в министерстве.
В России маркировка распространяется на 17 категорий товаров, которые составляют 15% несырьевого ВВП страны. Совокупные эффекты от эксперимента власти оценивают в 791 млрд руб.
Еще в 15 категориях, включая печатную продукцию, радиоэлектронику и оптоволокно, маркировка тестируется в качестве эксперимента.
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