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Политика ,  
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Посол обвинил США в попытке «вбить клин» между Россией и Аргентиной

США пытаются вбить клин между Россией и Аргентиной, обвиняя Москву в желании дестабилизировать правительство президента Хавьера Милея. Об этом заявил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Он вспомнил о статье аргентинского интернет-издания Infobae от 13 сентября, в которой приводится заявление Госдепартамента США о том, как Россия с помощью телеканала RT пытается дестабилизировать аргентинское правительство.

По мнению посла, США не привели никаких доказательств, подтверждающих эти слова, так как их на самом деле не существует.

Феоктистов подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается в дела других государств и имеет с Аргентиной проверенные отношения, длящиеся почти 140 лет. «Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», — добавил дипломат.

США ввели санкции и объявили о начале кампании против RT
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT). В список также попала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, ее заместители и менеджеры компании.

Такое решение американский Минфин объяснил тем, что Кремль использует эти медиакомпании с целью «подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по всему миру». Конкретно RT обвинили в попытке «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния».

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что RT имеет связи со спецслужбами и распространяет дезинформацию в интересах Кремля.

Российская сторона пообещала ответить зеркальными мерами в отношении американских СМИ.

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Аргентина США посол России Хавьер Милей

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