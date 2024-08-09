 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президента Боливии пригласили на саммит БРИКС в Казани

Президента Боливии Луиса Арсе пригласили на саммит БРИКС в Казани
Луис Арсе
Луис Арсе (Фото: Claudia Morales / Reuters)

Россия пригласила президента Боливии Луиса Арсе на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, сообщил российский посол Михаил Леденев, его слова передает боливийское агентство ABI.

Дипломат отметил, что Россия положительно оценивает возможность вступления Боливии в объединение.

БРИКС был образован в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС.

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять.

Индийский премьер Моди принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Политика
Нарендра Моди

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения состоится в Казани 22–24 октября.

Боливия подала заявку на присоединение к БРИКС прошлым летом. В июне этого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что объединение решило взять паузу с новыми членами, и анонсировал новую систему категорий стран-партнеров — «ступеней».

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в июле говорила, что в очереди на вступление в объединение стоят 24 страны.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Боливия Россия БРИКС саммит Казань Луис Арсе
Материалы по теме
Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС
Политика
Матвиенко назвала количество стран в очереди на вступление в БРИКС
Политика
Индийский премьер Моди принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
«Ъ» узнал о возможном сокращении планов по выпуску российских самолетовБизнес, 09:50
Президента Боливии пригласили на саммит БРИКС в КазаниПолитика, 09:49
Маск пригрозил подпалить усы Мадуро из космоса за блокировку XПолитика, 09:47
Чем сложен Дубай для начинающего инвестораНедвижимость, 09:43
На МКАД джип вылетел на встречку и протаранил несколько машинОбщество, 09:43
«Аура незаменимости»: когда CEO начинает вредить компании — The EconomistPro, 09:32
Спрос на аренду жилья в России в июле вырос на 11%Недвижимость, 09:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Волонтер из России рассказала, безопасно ли на улицах Парижа во время ОИСпорт, 09:30
В Красноярском крае мигрантам запретят работать таксистамиПолитика, 09:10
Путин ограничил тремя годами срок на освоение земли дачникамиНедвижимость, 09:10
Самая крупная налоговая реформа за 20 лет: что прячется за деталямиPro, 09:03
Как Париж изменился во время ОлимпиадыСпорт, 09:00
Wildberries и Russ задумались о штаб-квартире для объединенной компанииБизнес, 09:00
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в МосквеОбщество, 08:59