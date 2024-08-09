Президента Боливии Луиса Арсе пригласили на саммит БРИКС в Казани

Президента Боливии пригласили на саммит БРИКС в Казани

Луис Арсе (Фото: Claudia Morales / Reuters)

Россия пригласила президента Боливии Луиса Арсе на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, сообщил российский посол Михаил Леденев, его слова передает боливийское агентство ABI.

Дипломат отметил, что Россия положительно оценивает возможность вступления Боливии в объединение.

БРИКС был образован в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС. С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения состоится в Казани 22–24 октября.

Боливия подала заявку на присоединение к БРИКС прошлым летом. В июне этого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что объединение решило взять паузу с новыми членами, и анонсировал новую систему категорий стран-партнеров — «ступеней».

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в июле говорила, что в очереди на вступление в объединение стоят 24 страны.