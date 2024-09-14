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Миссия «Луна-25» ,  
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В РАН заявили о более тщательной проработке системы посадки на «Луне-27»

Сюжет
Миссия «Луна-25»

Наземная отработка системы мягкой посадки станции «Луна-27» будет проводиться тщательнее, чем на разбившейся «Луне-25», сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый.

По его словам, «Луна-25» была надежным аппаратом, но проработка технологии посадки оказалась недостаточной. «На «Луне-27» будет проведена намного более тщательная наземная отработка», — продолжил Зеленый, отметив, что особое внимание уделят отработке систем мягкой посадки на самых последних этапах приближения к Луне.

«Роскосмос» допустил более ранний запуск миссий «Луна-26» и «Луна-27»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Запуск «Луны-27» намечен на 2028-2029 год, но после крушения «Луны-25» в «Роскосмосе» допустили, что работы могут форсировать.

Станцию «Луна-25» запустили 11 августа 2023 года. Пять дней спустя она вышла на окололунную орбиту. Аппарат должен был совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации во время перехода на предпосадочную орбиту. На следующий день госкорпорация объявила, что станция столкнулась с Луной и разбилась.

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