США заявили об обнаружении российского судна у Алеутских островов

Береговая охрана США 5 августа обнаружила российское судно рядом с Алеутскими островами к югу от Аляски, сообщила пресс-служба ведомства.

«Во время патрулирования [катер береговой охраны] обнаружил судно в 30 морских милях (55,5 км. — РБК) к юго-востоку от пролива Амукта, Аляска», — сказано в заявлении.

Российское судно проходило в «международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США», утверждают в ведомстве. Экипаж американского катера не пытался связаться с судном.

По версии береговой охраны, речь идет о разведывательном корабле.

Россия ранее направляла в сторону Аляски свои самолеты. Так, в конце июля Минобороны сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6 провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

На отдельных этапах маршрута группу сопровождали истребители иностранных государств, отметили тогда в ведомстве. Там подчеркнули, что эти учения проводились в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не были направлены против третьих стран.

Командование аэрокосмической обороны США (NORAD), в свою очередь, сообщило, что два российских Ту-95 и два китайских H-6 появились в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. Воздушные суда оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американскую или канадскую суверенную воздушную зону, отметили американские военные. Истребители NORAD из США и Канады перехватили самолеты. В командовании подчеркнули, что активность России и Китая в этой зоне не рассматривается Соединенными Штатами как угроза.