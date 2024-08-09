Спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывез его с места атаки

Евгений Поддубный (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Москвич Николай Рыльский, который вывез раненного военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного с места атаки беспилотника в Курской области, рассказал RT о подробностях произошедшего.

По словам мужчины, пытаясь заехать в курский город Суджу, он заметил первые сгоревшие машины, по нему также «отработал какой-то беспилотник». После этого он увидел на обочине тень и, подъехав, обнаружил сгоревший автомобиль Поддубного. Самому военкору в это время оказывал помощь другой человек.

«Евгений стоял на ногах, повторял, что ничего не помнит. <...> Он был весь в крови, вся одежда — в клочья, спина обгоревшая, кожа слезала лоскутами. Руки, ноги — все...» — вспоминал Рыльский.

Затем он посадил Поддубного в свою машину, второй человек, помогавший военкору, отказался с ними ехать. Рыльский уточнил, что по дороге задавал журналисту вопросы, разговаривал с ним и заставлял петь и тот не терял сознание. Изначально мужчина хотел завести раненного военкора в больницу в селе Большое Солдатское, однако там никого не было, и он передал журналиста волонтерам.

По данным RT, Рыльский живет в Москве и приехал в Суджу, чтобы эвакуировать своих родителей, от которых нет никаких вестей с начала вторжения украинских военных в регион.

Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на территорию Суджанского района Курской области, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.

Поддубный был ранен 7 августа при атаке беспилотника. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала военкора отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В медучреждении называли его состоянии тяжелым, но стабильным.