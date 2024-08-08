ВГТРК узнала о поведении военкора Поддубного по дороге в больницу

Евгений Поддубный (Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранения в Курской области, находился в сознании по дороге в больницу, сообщил телеканалу «Россия» очевидец. Его слова приводит телеканал «Вести», входящий в холдинг.

«Вел себя конкретно по-мужски. Никаких криков… Все, что попросил, — связаться с его женой и сказать ей, что все хорошо», — рассказал Андрей Евтеев, который в качестве одного из добровольцев помог доставить журналиста к врачам.

Поддубный был ранен при атаке дрона ВСУ 7 августа в Курской области. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сначала его отвезли в местную больницу, но затем направили в Москву. «Состояние тяжелое, но оно условно стабильное. Он дышит самостоятельно», — рассказал директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Как узнал телеканал «Известия», после атаки украинского дрона машина Евгения Поддубного загорелась и свалилась в кювет. По словам звукоинженера Станислава Еловского, автомобиль военкора шел первым, поэтому принял на себя удар дрона.