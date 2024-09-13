Зеленский заявил, что США втрое сократили поставки ракет к HIMARS
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал троекратное сокращение поставок американских ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, украинские военные стараются экономить боеприпасы. Об этом он заявил во время выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия».
Зеленский отметил, что в начале поставок ракет было «втрое больше в месяц, чем сейчас».
Украинский президент добавил, что его армии также не хватает и других видов вооружений, включая FPV-дроны и системы противовоздушной обороны. В результате бойцы ПВО используют одну вместо положенных двух ракет, добавил Зеленский.
В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что армия испытывает «тотальный дефицит» зенитных ракет малой дальности. А в начале месяца бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял в интервью украинскому «Телеграфу» о сложностях борьбы с дронами, отмечая, что мобильные огневые группы ПВО «не могут их достать».
По данным CNN, украинским войскам также не хватает подкреплений, в результате чего часть солдат измотана и деморализована. Особенно тяжелая ситуация складывается в пехотных войсках под Покровском и на других участках фронта на востоке, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, указывает телеканал.
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