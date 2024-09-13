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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что США втрое сократили поставки ракет к HIMARS

Зеленский: США в три раза снизили поставки ракет к HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине
РСЗО&nbsp;HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал троекратное сокращение поставок американских ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, украинские военные стараются экономить боеприпасы. Об этом он заявил во время выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Зеленский отметил, что в начале поставок ракет было «втрое больше в месяц, чем сейчас».

Украинский президент добавил, что его армии также не хватает и других видов вооружений, включая FPV-дроны и системы противовоздушной обороны. В результате бойцы ПВО используют одну вместо положенных двух ракет, добавил Зеленский.

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В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что армия испытывает «тотальный дефицит» зенитных ракет малой дальности. А в начале месяца бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял в интервью украинскому «Телеграфу» о сложностях борьбы с дронами, отмечая, что мобильные огневые группы ПВО «не могут их достать».

По данным CNN, украинским войскам также не хватает подкреплений, в результате чего часть солдат измотана и деморализована. Особенно тяжелая ситуация складывается в пехотных войсках под Покровском и на других участках фронта на востоке, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, указывает телеканал.

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Владимир Зеленский РСЗО HIMARS ракеты дефицит
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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