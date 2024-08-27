Киев сообщил о нехватке $15 млрд для покрытия дефицита бюджета

В этом году, как ожидается, дефицит украинского бюджета составит $38 млрд. В 2025-м он по плану сократится до $35 млрд, но где взять деньги на его покрытие в Киеве пока не знают

Денис Шмыгаль (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украине необходимо дополнительно $15 млрд для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает Reuters.

В 2024 году дефицит украинского бюджета составит около $38 млрд. По словам Шмыгаля, Украина оценивает общий дефицит бюджета на следующий год в $35 млрд. У властей есть план, как покрыть $20 млрд, но вопрос с оставшейся суммой пока не решен.

Шмыгаль заявил, что правительство планирует повысить налоги и увеличить заимствования на внутреннем рынке, чтобы собрать дополнительные средства для продолжения военного конфликта. Верховная рада должна обсудить эти предложения в сентябре.

2023 год Украина закончила с дефицитом бюджета в 1,3 трлн грн (около $33,4 млрд по курсу на тот момент), сообщал в апреле представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Рассмотрение бюджета Украины на 2025 год начнется осенью, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отмечал, что избежать повышения налогов в стране не удастся. «Здесь не может быть дискуссии. Дискуссия может быть об одном: каким образом собирать эти налоги», – цитирует его издание «Новое время».

По теме высказывался и президент Владимир Зеленский, он говорил после встречи с предпринимателями, что решения по повышению налогов должны быть справедливыми и такими, чтобы они могли помочь украинскому бизнесу.

Законопроектом о повышении налогов занимается правительство Украины, среди инициатив – установление ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2024 году, повышение налога на прибыль для финансовых компаний до 25%, повышение ставки военного сбора (он платится с доходов физлиц для финансирования ВСУ) с 1,5% до 5%.

Что касается последнего, то Стефанчук не исключает, что правительственная инициатива может не пройти в парламенте, спикер Рады высказывался за повышение НДС.