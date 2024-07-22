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Военная операция на Украине ,  
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Сырский заявил о «тотальном дефиците» у ВСУ ракет малой дальности

Сюжет
Военная операция на Украине
Главком ВСУ Сырский сообщил, что посетил «самые горячие участки» фронта. Рассказывая о способах противодействия дронам, он заявил о дефиците зенитных ракет малой дальности
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем телеграм-канале написал, что армия страны испытывает «тотальный дефицит» зенитных ракет малой дальности.

В этих условиях главком призвал осваивать новые способы уничтожения российских разведывательных беспилотнкиов, в частности, бороться с ними только с использованием средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица).

Сырский сообщил, что посетил «самые горячие участки» фронта на востоке и встретился с командирами различных бригад. По его словам, наиболее тяжелые бои идут в Красногоровке к северо-западу от Донецка и близлежащих населенных пунктах. Глава ДНР Денис Пушилин также сообщал о боях в районе Красногоровки, говоря о продвижении российских войск.

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В начале июля бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял в интервью украинскому «Телеграфу», что стране нужны зенитные комплексы и достаточный запас ракет к ним. Игнат также рассказывал о сложностях борьбы с дронами, отмечая, что мобильные огневые группы ПВО «не могут их достать».

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле рассказывал о нехватке 25 комплексов для защиты воздушного пространства страны и боеприпасов для нового контрнаступления. На саммите НАТО союзники Киева пообещали выделить для обороны Украины €40 млрд в течение года и предоставить ей дополнительные комплексы ПВО. Российские власти считают страны, передающие Украине вооружение, участниками конфликта.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Сырский ВСУ зенитные ракеты ракеты малой дальности беспилотники
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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