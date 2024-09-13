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Военная операция на Украине ,  
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В Пензе поставили укрытие от ударов беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Власти Пензы установили в центре города первое укрытие от дронов. Об этом сообщили в управлении МЧС по Пензенской области.

«Данный тип укрытий предназначен для защиты населения, в том числе в случае применения беспилотных летательных аппаратов», — указали там.

Укрытие поставили на набережной реки Сура, где собираются жители и туристы. «Установка укрытия позволит в случае возникновения угрозы сохранить жизнь и здоровье людей», — добавили в МЧС.

Управление планирует поставить в городе еще пять таких конструкций.

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Пензенские власти сослались на успешный опыт Белгорода в установке укрытий. Их начали ставить в городе в начале 2024 года. В январе глава региона Вячеслав Гладков говорил, что в планах установка 400 остановок общественного транспорта из железобетона, песка и модульных конструкций. Последние делают из железобетона с двойным армированием.

Похожие укрытия также ставили в Севастополе, Курске и Курчатове.

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