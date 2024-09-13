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Военная операция на Украине ,  
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ВОЗ оценила в 10 млн число украинцев с риском психических расстройств

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Военная операция на Украине

На Украине около 10 миллионов человек рискуют столкнуться с различными психическими расстройствами, сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает «Страна.ua».

Согласно данным украинского Госстата, к началу 2022 года на Украине проживал 41 млн человек. Украинский институт будущего оценивал численность населения страны до начала боевых действий в феврале 2022 года в 37,6 млн, а в мае 2023-го — в 29 млн человек.

«По нашим оценкам, почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых», — сказал он на пресс-конференции в Киеве. Продолжающиеся боевые действия и приближение зимы могут обострить ситуацию, предупредил Клюге.

ВОЗ подчеркивала, что оказывает Украине помощь в этой области, предоставляя техническую экспертизу. Организация также поддержала разработку плана психологической поддержки населения Украины во время и по окончании боевых действий.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В феврале Российский Красный Крест (РКК) сообщил о росте числа запросов на получение психологической помощи из-за стресса и адаптации к нему на свою горячую линию. В 2023 году в РКК за этим обратились 17,4 тыс. человек, в 2022 году таких обращений было около 6 тыс. (с марта 2022 года, когда начала работать горячая линия). В 2023 году обращения за психологической помощью вышли на первое место по частоте (88%), годом ранее люди чаще обращались по вопросам выдачи гуманитарной помощи.

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