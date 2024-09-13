Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Правительство не поддержало законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил «РИА Новости» один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Работу над реформированием ЕГЭ продолжат, отметил он. Депутат рассказал, что уже обсудил инициативу с экспертами и вскоре обратиться в профильные ведомства с наработками.

Законопроект внесли в Госдуму в начале июня. Авторы инициативы в числе преимуществ отмены ЕГЭ отметили отказ от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», а также сохранение физического и психологического здоровья выпускников. Они подчеркнули, что содержание ЕГЭ «оторвано от школьного курса», а услуги репетиторов, необходимые для подготовки к экзамену, «непосильны для многих родителей».

Как показал опрос SuperJob, проведенный в июне, 72% россиян поддерживают возможную отмену ЕГЭ, против выступили 13%. Больше всего сторонников сохранения экзамена на Урале и Дальнем Востоке — абитуриенты из этих регионов чаще остальных уезжают на учебу в другие субъекты.

ЕГЭ ввели в 2009 году. Проведение экзамена неоднократно становилось предметом дискуссий. В то же время в Рособрнадзоре выступали против отмены ЕГЭ. Такого же мнения придерживается премьер-министр Михаил Мишустин, который назвал экзамен «социальным лифтом» для школьников из регионов.