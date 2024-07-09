Рособрнадзор объяснил, почему школьники не согласятся на отмену ЕГЭ

Старый формат увеличил бы число экзаменов для выпускников по меньшей мере до девяти. Дети не знают о нем и никогда на него «не подпишутся», считает Музаев. Дума рассмотрит законопроект о замене ЕГЭ традиционной аттестацией осенью

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Современные школьники никогда не согласятся на замену Единого государственного экзамена традиционной аттестацией, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. Он пояснил, что подобные изменения увеличат число экзаменов для выпускников в несколько раз.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ и замене его традиционными государственными экзаменами.

Выпускники школ не знают, что такое старый формат, и «никогда не подпишутся» на то, что было в прошлом, прокомментировал инициативу Музаев.

«Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен. И как минимум три экзамена надо было сдавать в университет или институт, в который ты хочешь поступить», — сказал глава Рособрнадзора.

Кроме того, чтобы сдать вступительные, раньше требовалось поехать в город или другой населенный пункт, где находится вуз, отметил собеседник агентства.

«Это хорошо, если ты живешь в столице недалеко от высшего учебного заведения и в течение двух недель на три экзамена приходишь и сдаешь. Кстати, абсолютно незнакомым людям, и не просто учителям в школе, а профессорам», — подчеркнул он.

ЕГЭ ввели во всех школах России в 2009 году в качестве выпускного и вступительного экзамена. Авторы законопроекта о его замене отметили, что это было сделано «в целях искоренения коррупции в школах и вузах, обеспечения единой системы оценки качества образования, обеспечения доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей». Однако, по мнению законодателей, это не приносит ожидаемых результатов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что необходимость дополнительных трат на подготовку к экзаменам выросла на 70%, а из-за увеличения числа абитуриентов возросла вероятность возникновения «дополнительных расходов», связанных с поступлением выпускников в вузы и их переездом к месту учебы.

Также содержание ЕГЭ «оторвано от школьного курса», считают авторы инициативы. С их точки зрения, принятие законопроекта избавит школьников от «бессмысленного заучивания ответов на тесты» и позволит сохранить физическое и психическое здоровье выпускников.

В марте Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого показали, что две трети выпускников (66%) продолжают или продолжали учебу в том регионе, где получили общее образование. В другой регион с образовательной целью переезжали только 23% опрошенных. Самыми популярными городами для переезда оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.