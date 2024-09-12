Банки Швейцарии сочли международные санкции риском для бизнеса
Швейцарские банки считают политику Берна по введению санкций против других стран наибольшим геополитическим риском для их бизнеса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Ассоциации швейцарских банкиров (SBA) и консультантов компании zeb, который основан на беседах с высокопоставленными банкирами и анализе документов с использованием искусственного интеллекта.
Авторы отчета составили список из 34 рисков, где в топе стоят военный конфликт между Россией и Украиной, из-за которого против Москвы были введены санкции, и риск долгового кризиса в США.
По словам банкиров, на основании ответов которых был сделан доклад, четкая позиция ранее нейтральной Швейцарии по поводу конфликта на Украине вызвала опасения у иностранных клиентов, что она может поддержать западные санкции и в будущем. А это, в свою очередь, может побудить клиентов с так называемого глобального Юга вывести активы из швейцарских банков.
Авторы отчета считают, что швейцарским политикам нужно разработать подход к санкциям, который гарантирует, что нейтральная Швейцария останется «безопасным убежищем» для банков и их клиентов.
«В последние годы из некоторых стран в Швейцарию стало поступать меньше денег. <...> Теперь не все клиенты из всех стран одинаково положительно относятся к Швейцарии», — привел Reuters слова управляющего партнера офиса zeb в Цюрихе Нормана Каррера.
После начала военной операции на Украине Швейцария стала присоединяться к санкциям против России. Так, в июле 2024 года Берн ввел ограничения для 69 физических лиц и 86 организаций из России. В список были внесены бизнесмены, военнослужащие, сотрудники ФСБ, «пропагандисты и лица, ответственные за депортацию украинских детей», а также компании, работающие в оборонном, финансовом и торговом секторах.
Россия считает, что Швейцария стала отходить от своей нейтральной позиции, больше солидаризируясь с западным меньшинством в украинском вопросе. Санкции, введенные против России, Москва называет незаконными.
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