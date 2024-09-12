Банки Швейцарии сочли международные санкции риском для бизнеса

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Швейцарские банки считают политику Берна по введению санкций против других стран наибольшим геополитическим риском для их бизнеса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Ассоциации швейцарских банкиров (SBA) и консультантов компании zeb, который основан на беседах с высокопоставленными банкирами и анализе документов с использованием искусственного интеллекта.

Авторы отчета составили список из 34 рисков, где в топе стоят военный конфликт между Россией и Украиной, из-за которого против Москвы были введены санкции, и риск долгового кризиса в США.

По словам банкиров, на основании ответов которых был сделан доклад, четкая позиция ранее нейтральной Швейцарии по поводу конфликта на Украине вызвала опасения у иностранных клиентов, что она может поддержать западные санкции и в будущем. А это, в свою очередь, может побудить клиентов с так называемого глобального Юга вывести активы из швейцарских банков.

Авторы отчета считают, что швейцарским политикам нужно разработать подход к санкциям, который гарантирует, что нейтральная Швейцария останется «безопасным убежищем» для банков и их клиентов.

«В последние годы из некоторых стран в Швейцарию стало поступать меньше денег. <...> Теперь не все клиенты из всех стран одинаково положительно относятся к Швейцарии», — привел Reuters слова управляющего партнера офиса zeb в Цюрихе Нормана Каррера.

После начала военной операции на Украине Швейцария стала присоединяться к санкциям против России. Так, в июле 2024 года Берн ввел ограничения для 69 физических лиц и 86 организаций из России. В список были внесены бизнесмены, военнослужащие, сотрудники ФСБ, «пропагандисты и лица, ответственные за депортацию украинских детей», а также компании, работающие в оборонном, финансовом и торговом секторах.

Россия считает, что Швейцария стала отходить от своей нейтральной позиции, больше солидаризируясь с западным меньшинством в украинском вопросе. Санкции, введенные против России, Москва называет незаконными.