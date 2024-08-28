Балицкий заявил о формировании в Запорожье добровольной части нового типа
Добровольческое подразделение нового типа — отряд «БАРС-САРМАТ» — будет создано в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, решение было принято Минобороны России.
Основные задачи подразделения — это боевая апробация образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных предприятиями оборонной промышленности и «народного военно-промышленного комплекса», а также обеспечение обратной связи между боевыми подразделениями российской армии и разработчиками вооружения.
Идею создания такого отряда Балицкий обсуждал вместе с сенатором, представителем исполнительной власти Запорожской области в Совете Федерации Дмитрием Рогозиным. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко также, по словам губернатора, поддержала инициативу.
Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов в 2022 году. При этом, по его словам, с первых дней в военной операции на Украине принимают участие казаки.
В августе 2024 года губернатор заявил, что на территории региона планируется воссоздать Запорожское казачье войско, которое Балицкий назвал одним из «традиционных оплотов российской государственности и хранителем традиционных общественных ценностей».
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