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Политика ,  
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Лукашенко заявил об отсутствии агрессии по отношению к Польше

Лукашенко об отношениях с Польшей: не навязываем политику, не стараемся воевать
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Политика Белоруссии по отношению к Польше не агрессивна, желания воевать с ней у Минска нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы и никто не выиграет. И она нам не нужна. Нам нужны мир и покой», — сказал Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Белоруссии.

Он отказался говорить об отношениях с руководством Польши и отметил, что не со всеми поляками у Белоруссии «блестящие отношения». «Но 99% поляков понимают нашу политику и, уверен, поддерживают ее», — добавил глава государства.

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Фото:Irek Dorozanski / Getty Images

Обострение отношений между Белоруссией и Польшей произошло в том числе из-за миграционного кризиса, разгоревшегося еще в августе 2021 года. Помимо этого, в мае 2024 года мигрант ранил ножом польского пограничника, который впоследствии умер. Тогда группа мигрантов пыталась прорваться через заграждение в Польшу.

После этого польский премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении восстановить 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией. Позднее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что буферную зону вернут с 4 июня в Гайновском и Белостокском районах (Подляское воеводство).

Кроме того, в августе Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Белоруссией под названием «Безопасное Подлясье» из-за «нападок на государство во всех сферах и пространствах».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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