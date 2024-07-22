МИД Польши назвал условия для нормализации отношений с Белоруссией

Фото: Irek Dorozanski / Getty Images

Одним из условий нормализации отношений Польши и Белоруссии станет выдача Минском мигранта, который в мае нанес смертельное ранение военнослужащему Польши на границе. Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна в эфире Radio Zet.

«Если бы она [Белоруссия] хотела нормализовать отношения, это означало бы прекращение гибридных атак, освобождение убийцы польского солдата и освобождение заключенных поляков», — сказал Шейна.

После инцидента с пограничником польский МИД вручил ноту протеста временно поверенному в делах Белоруссии. В ней польские власти потребовали установить личность нападавшего и выдать мигранта Варшаве. Пресс-секретарь МИД Белоруссии после выдачи ноты протеста выразил соболезнования в связи со случившимся. Также пресс-секретарь подчеркнул необходимость восстановления «нормальных пограничных контактов».

Представитель министерства подчеркнул, что Белоруссия открыта к диалогу в сфере правового регулирования, но подчеркнул, что нота протеста — не способ решить конфликт. Отдельно пресс-секретарь подчеркнул, что это не первый случай гибели польский военных на границе, но о других прецедентах не вспоминают.

Шейна подчеркнул, что Польша в будущем может закрыть границу с Белоруссией и остановить транспортировку грузов через эту страну, хотя это решение невыгодно для Польши. «Но мы начинаем для этого созревать», — уточнил Шейна. Всего на границе между Польшей и Белоруссией расположено шесть переходов: три пассажирских, один грузовой и два грузопассажирских. Сейчас действуют два — Брест (пассажирский) и Козловичи (грузовой).

28 мая около 50 мигрантов пыталась незаконно перейти границу, они нападали на польских солдат, кидали в них камни и палки. В ходе столкновения один из мигрантов ранил ножом польского военного. Раненый скончался в больнице 6 июня. Кризис на границе начался в августе 2021 года, после запрета полетов белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза. Летом 2022-го польские власти построили на границе пятиметровый забор с колючей проволокой в ответ на волну нелегальной миграции из Белоруссии.