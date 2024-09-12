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Военная операция на Украине ,  
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На Украине признали возможность договориться с Россией в 2022 году

Дипломат Чалый: на переговорах в Стамбуле у Киева и Москвы был шанс договориться
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению экс-замглавы МИД Украины Чалого, теперь конфликт между Киевом и Москвой может разрешиться лишь в очень далекой перспективе. Делегации двух стран пытались договориться в Стамбуле весной 2022 года
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

У Киева и Москвы был шанс заключить мирное соглашение весной 2022 года, во время переговоров в Стамбуле, заявил экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый. Он состоял в украинской делегации на переговорах. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования, <...> то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — сказал Чалый, выступая на панельной дискуссии в рамках 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. Он отметил, что теперь конфликт может разрешиться в очень далекой перспективе.

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Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.

Но стороны так и не заключили договор, а позже приостановили любые мирные переговоры. В ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказался от стамбульских договоренностей по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Сам Джонсон подчеркнул, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

9 сентября 2024 года экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала, что Украина решила не заключать стамбульские соглашения с Россией из-за неуверенности, что эти договоренности будут выгодны для страны. По ее словам, тогда члены украинской делегации утверждали, что это «очень реальный компромисс», и хотели «праздновать его с шампанским». Но американцы сочли невыгодным для Киева одно из условий России — ограничение военного потенциала Украины без наложения схожих ограничений на Россию.

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