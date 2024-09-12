Стала известна причина смерти Николая Сванидзе

Николай Сванидзе (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Перед смертью журналист Николай Сванидзе болел пневмонией, сообщает газета «Известия» без ссылки на источник.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила о смерти Сванидзе. Правозащитнику и журналисту было 69 лет.

По данным телеграм-канала Baza, предварительная причина смерти Сванидзе — пневмония. Врачи приехали в квартиру журналиста вечером 11 сентября, у него был приступ кашля, температура и одышка, отмечает Baza.

Телеграм-канал Mash также сообщил, что журналист скончался от пневмонии.

В феврале 2023 года бывший председатель СПЧ Михаил Федотов рассказал о госпитализации Сванидзе. Состояние журналиста Федотов назвал тяжелым. Телеканал «360» со ссылкой на источники сообщил, что у Сванидзе диагностировали пневмонию, его подключили к аппарату ИВЛ.

Николай Сванидзе — тележурналист и историк. Он вел телевизионные программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», «Исторический процесс». До ноября 2022 года Сванидзе входил в Совет по правам человека при президенте России, исключение из которого правозащитник связал со своей «открытой антивоенной позицией».